المنتدى المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان يناقش فرص الاستثمار المشتركة

كتبت- شيرين صلاح:

انطلق اليوم الأربعاء فاعليات المنتدى المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان، لاستهداف شراكات استراتيجية في مصر.

وحضر المنتدى 8 من كبار شركات مكونات الألبان الأيرليندية واوريجان سفير إيرلندا في مصر ومصطفى السيد، نائب وزير الزراعة وحسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما حضر المنتدى سنايد ماكفيليبس الأمين العام المساعد لوزير الزراعة والأغذية في أيرلندا وتارا ماركارثي الرئيس التتفيذي لبور بيا وخالد السمني مدير المبيعات في شركة بيتي.

وقالت تارا مكارثي، الرئيس التنفيذي لمجلس بورد بيا إن البعثة التجارية للحكومة الأيرلندية اعتمدت في المقام الأول على سمعة أيرلندا الطيبة كمورد آمن وجدير بالثقة ومستدام لمنتجات الألبان إلى مصر.

وأضافت أن مصر تعد سوقا متطورة لمنتجات الألبان يتمتع بأحد أعلى معدلات استهلاك الألبان في إفريقيا.

وتابعت أن الطلب على منتجات الألبان ستزيد إلى أكثر من 230 ألف طن بحلول عام 2030.

وقال تارا إن صناعة الأغذية والمشروبات الأيرلندية تعتمد على توفير الحلول الجديدة، لذا فإن أيرلندا تعد الإختيار الأمثل لتلبية الطلب المحلي على الواردات من مكونات الألبان في ظل ما تقوم به مصر لتحسين إمدادات الألبان المحلية الخاصة بها.

وأضافت مكارثي "لقد سمحت عدة عوامل أساسية لأيرلندا بتطوير قطاع ألبان قوي ومعترف به دوليا من بينها توفر طرق الرعي القائمة على العشب الطبيعي، وتوافر أساسيات تصنيع الألبان بشكل تنافسي ومبتكر، مع تفعيل أنظمة صارمة لضوابط سلامة الأغذية.

ويهدف المنتدى إلى التركيز على تطوير علاقات تجارية طويلة الأمد بين صناعة الألبان الأيرلندية وصناع الألبان المصريين ومصنعي الأغذية.

ويتضمن المنتدى المصري الأيرلندي لمكونات الألبان مناقشات تفصيلية للمسؤولين الحكوميين الأيرلنديين والمصريين حول ضوابط سلامة الأغذية، واتجاهات السوق، بمشاركة قادة هذا القطاع في مصر.

وقالت تارا مكارثي, إن الزيارة إلى مصر تهدف إلى لإرساء أسس التعاون مع أيرلندا كشريك موثوق به في مصر يمكنه أن يكمل الصناعة المحلية ومستعد لتلبية احتياجات الاستيراد المتزايدة في المستقبل.

وقال نيكولاس رانينجر مدير مكتب المجلس الأيرلندي للأغذية في أفريقي إن خط سير البعثة التجارية يتضمن عددًا من المبادرات التي تعمل على زيادة الوعي بقدرات إيرلندا في القطاع الألبان وفهم طرق وإمكانات تحسين صناعات الألبان المصرية والأيرلندية بشكل أكبر.

وأضاف نيكولاس أن البعثة التجارية "تدعم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون التجاري بين موردي الألبان الأيرلنديين والمصنعين المصريين المحليين".

وذكر أن فهم كيفية عمل السوق المصري هو من أهم أولويات أيرلندا وستستمر خلال الأشهر المقبلة زيادة وعي الشركات الأيرلندية حول هذا السوق المصري.

وشهدت مصر نموا بنسبة 47% من إجمالي واردات الألبان الأيرلندية خلال العشر سنوات الماضية.

وفي عام 2018 صدرت أيرلندا منتجات ألبان إلى مصر بقيمة 23.5 مليون يورو, ويشكل منتج الجبن نصف هذة الصادرات.