بيتي: ارتفاع تكاليف الإنتاج يسبب مخاوف للمستثمرين من دخول قطاع الألبان

كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد السمني، مدير مبيعات في شركة بيتي، إن هناك تخوفات لدى العديد من المستثمرين بشأن دخول قطاع الألبان، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض سعر لتر اللبن في الأسواق.

وذكر السمني، خلال الملتقي المصري الأيرلندي لتصنيع الألبان، اليوم الأربعاء، أن 70% من تكاليف الإنتاج تتمثل في تكلفة تغذية الأبقار والجاموس، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للموازنة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأسعار في الأسواق من أجل تشجيع المستثمرين.

وأشار السمني إلى أن سعر لتر اللبن في الأسواق يصل إلى 7 جنيهات من الشركات، ويقل السعر عن ذلك للتر من صغار المنتجين، مؤكدا ضرورة تطوير قطاع الألبان خلال الفترة القادمة وخاصة الألبان الطازجة.

وبحسب السمني، تنتج مصر بين 5 و6 مليارات لتر لبن كل عام، كما تستورد 150 ألف طن من اللبن البودرة، حيث تستورد مصر الألبان من أمريكا وأوروبا وعلى رأسها نيوزلاندا.

وقال محمد بدران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بيتي، في بيان للشركة اليوم الثلاثاء، إن الشركة حريصة على المشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية للتعرف على مستحدثات صناعة الأغذية حول العالم وآليات استدامة التنمية والتطوير، وذلك لتعزيز القدرات المصرية على المنافسة الدولية في مجال الصناعات الغذائية والألبان.

وأضاف أن مصر واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، كما أنها أصبحت مؤهلة للتصدير منتجاتها لمختلف دول العالم.

وأوضح بدران أن بيتي تستحوذ على أكثر من 22% من أسواق العصير والألبان في مصر.