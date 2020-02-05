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صالح الشيخ: الانتقال للعاصمة الإدارية مرحلة جديدة لتاريخ الجهاز الإداري

12:15 م الأربعاء 05 فبراير 2020
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كتب- عبدالقادر رمضان:

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الجهاز الإدارى للدولة، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وأضاف الشيخ أن أهم سمات المرحلة الجديد إعلاء قيمة وأهمية العنصر البشري، إلى جانب توفير وتهيئة بيئة عمل تحفز على الإنتاج وتستفيد من التطور العلمي والتكنولوجي بشكل ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ إلى مقر جهاز التنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية، حيث استمع إلى عرض من لجنة الجهاز المعنية بالتنسيق للانتقال للعاصمة، بشأن توزيع الإدارات المختلفة وتسكين العاملين بها.

وأكد الشيخ ضرورة مراعاة دورة العمل وتسكين الإدارات ذات الطبيعة المتشابهة في نفس النطاق وذلك لتيسير الإجراءات وسير العمل داخل الجهاز.

ويتكون مبنى الجهاز في العاصمة الإدارية من ٧ أدوار، بالإضافة إلى دورين ''جراج''، ويقع في قلب الحي الحكومي.

صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتقال للعاصمة الإدارية

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