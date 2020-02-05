تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو البطاطس، والبصل، والخيار، والفاصوليا بين 50 قرشا وجنيه واحد خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 3 و6 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات بتراجع جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 2 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و9 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.