المصرية للاتصالات: سنعين بنك استثمار لبحث الخيارات المتاحة بصفقة فودافون

كتب علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء إن الشركة بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة في صفقة بيع شركة فودافون العالمية حصتها في فودافون مصر.

وتملتك شركة فودافون العالمية 55% من شركة فودافون مصر فيما تمتلك المصرية للاتصالات 45% من الشركة.

وأعلنت شركة فودافون العالمية الشهر الماضي توقيعها اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع حصتها في فودافون مصر.

وقالت المصرية للاتصالات اليوم في بيان للبورصة إنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة تلك الخيارات والآثار المترتبة عليها وفقًا لحقوق الشركة باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة.

وأضافت الشركة أنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.

وأكدت الشركة أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليًا.