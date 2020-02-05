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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

10:23 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأربعاء

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.06% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13923 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.08%، إلى مستوى 13915 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب.

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