مصادر لمصراوي: علاء فاروق رئيسا للبنك الزراعي بداية من الأحد المقبل

كتبت- منال المصري:

قالت 3 مصادر مصرفية لمصراوي، إن علاء فاروق الرئيس التنفيذي الحالي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي، سيتولى رسميا، رئاسة البنك الزراعي المصري بداية من يوم الأحد المقبل أو بعد غد الخميس.

وكانت مصادر مصرفية، قالت لمصراوي الشهر الماضي إن علاء فاروق، مرشحا لتولي رئاسة البنك الزراعي المصري خلفا لسيد القصير، الذي تولى منصب وزير الزراعة في التعديل الحكومي الأخير.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الموافقات اللازمة بالدولة صدرت بالموافقة على رئاسة علاء فاروق البنك الزراعي، بعد ترشيحه من طارق عامر محافظ البنك المركزي وموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وشغل علاء فاروق منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية من 4 سنوات.

وعمل علاء فاروق في العديد من البنوك الخاصة مثل بنك باركليز أحد أكبر البنوك الأجنبية بالجهاز المصرفي قبل خروجه من السوق المصري في 2016، ولديه خبرات مصرفية كبيرة.