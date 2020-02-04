التجاري وفا بنك إيجيبت يخصص من 1 إلى 2% من أرباحه للمسؤولية الاجتماعية

كتبت- منال المصري :

قالت سارة إبراهيم مدير قطاع التسويق والعلاقات المؤسسية في التجاري وفا بنك ايجيبت، إن خطة البنك في المسؤولية المجتمعية تقوم على دعم خمسة أهداف رئيسية تشمل تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والابتكار ودعم الشمول المالي ومبادرات البنك المركزي المجتمعية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي نظمه البنك لإطلاق مبادرة " Verynile" ﺑﺣﺿور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وﻣؤﺳﺳﺔVeryNile ومشاركة التجاري وفا بنك إيجيبت ﺑﮭدف رﻓﻊ اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن واﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗداول اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك.

وقالت سارة إبراهيم، على هامش المؤتمر إن البنك يرصد سنويا نسبة تتراوح بين 1% إلى 2% من إجمالي أرباحه لدعم المسؤولية المجتمعية ويتم تحديدها في اجتماع للجمعية العمومية في مارس المقبل.

وأكدت على أن الاتجاه العالمي والدولي والأهداف العالمية دفعت البنك للتركيز على الاقتصاد الأخضر لزيادة الوعي باستخدام أدوات صديقة للبيئة.

وأشارت سارة إلى أن البنك يقوم بدور جديد في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في مبادرة فيري نيل نحو الاقتصاد الأخضر.

ويشارك التجاري وفا بنك إيجيبت في ﻣﺑﺎدرة VeryNile انطلاقاً ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾته اﻟﺗي ﺗوﻟﻲ اھﺗﻣﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أھﻣﯾﺔ اﺗﺑﺎع آﻟﯾﺎت ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻧﺣو ﺑﯾﺋﺔ أﻓﺿل وأﻧظف.

وأشارت سارة أبراهيم إلى أن البنك يستهدف التوسع في المشاركة في هذا الاتجاه وتطبيق تلك الآليات على نطاق أوسع.

وقام البنك التجاري وفا ايجيبت بطﺑﺎﻋﺔ 4500 ﻛﯾس ﻣن اﻟﻘطن ﻟلحد من اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟزﻣﺎﻟك ﻛﺑداﯾﺔ وﻣن ﺛم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق أﻛﺑر.

وﺗطﻣﺢ مبادرة” VeryNile“ ﺑﺄن ﺗﻘدم ﻣﺗﺎﺟر وﻣﺣﻼت ﺟزﯾرة اﻟزﻣﺎﻟك ﺑداﺋل ﻟﻸﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ذات الاﺳﺗﺧدام اﻟواﺣد إلى اﻷﻛﯾﺎس اﻟورﻗﯾﺔ واﻟﻘطﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘﺎﺋب اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠل اﻟﺣﯾوي واﻷﻛﯾﺎس اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة الاﺳﺗﺧدام.