خسائر الحديد والصلب ترتفع 37% بالنصف الأول من العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

زادت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الخسائر ارتفعت إلى 478.2 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 348.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت قيمة مبيعات الشركة، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 583.3 مليون جنيه، مقابل 605.7 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضح تقرير مجلس الإدارة، أن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

ارتفعت خسائرت الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير السنوي للشركة.

وبحسب تقرير الإفصاح السنوي للشركة عن العام المالي الماضي، تراجع صافي حقوق المساهمين في الحديد والصلب المصرية عن 90% من رأس المال.

وتعاني الشركة من تقادم معداتها وخطوط الإنتاج بعد فترة طويلة من تجاهل تطويرها وضخ استثمارات جديدة فيها لتحديث تكنولوجيا الإنتاج وتطوير مناجمها والاستفادة من كميات الخردة الضخمة التي تعرضت للنهب.

اقرأ أيضًأ:

تلويح بالتصفية.. هل تواجه الحديد والصلب المصير المحتوم؟