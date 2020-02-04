مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.26% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13951 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب.

وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.14%، ومؤشر EGX100 الأسوع نطاقا بنسبة 0.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 415.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 408.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 7.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.08%، إلى مستوى 13878 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.