توفيق: اختيار قيادات جديدة لشركات الغزل والنسيج قبل نهاية يونيو المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الوزارة ستنتهي من اختيار القيادات الجديدة لإدارة شركات الغزل والنسيج، قبل نهاية يونيو المقبل.

وبحسب الوزير، تستهدف الوزارة بداية العام المالي الجديد، الانتهاء من دمج الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج، ذات النشاط الواحد، وتوريد المرحلة الأولى للمعدات الحديثة للشركات، واختيار إدارات تقود هذا التطوير.

وطرحت الوزارة، إعلانا لطلب قيادات لإدارة شركات الغزل والنسيج، وتجري حاليا، اختبارات للمتقدمين للوظيفة المطروحة، بحسب الوزير.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، وقعت، عقدًا مع شركة برايس واتر هاوس، لإعادة الهيكلة المالية ودمج الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأضاف الوزير في تصريحات سابقة، لمصراوي، أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ خطة الدمج، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الدمج المالي للشركات مع بداية العام المالي المقبل.

وتبحث الوزارة عن قيادات لـ 10 شركات غزل ونسيج، بينها 3 مجمعات كبرى في المحلة وحلوان وكفر الشيخ، وتهدف بشكل أساسي لاستقطاب من لديهم خبرة في إدارة المصانع ويفضل من لهم سابقة عمل في نشاط الغزل والنسيج.

وكانت دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتي أعدها الاستشاري العالمي (وارنر) قد جاء ضمن توصياتها ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج لتصبح 9 شركات ودمج 9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح شركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان، بحسب بيان من الوزارة.

وقال الوزير لمصراوي: "سنركز على تنويع البضائع، وإنشاء 3 مراكز فقط مجمعة.. أي بها أكثر من نشاط من الغزل والصباغة والتجهيز للنسيج، و3 مراكز أخرى للتصدير والباقي شركات غزل تنتج غزول متخصصة ومتنوعة".

اقرأ أيضًا:

"قطاع الأعمال" تبحث عن رؤساء جدد لشركات الغزل والنسيج لقيادة التطوير

توفيق لمصراوي: تنفيذ الدمج المالي لشركات القابضة للغزل يوليو المقبل

دمج وهيكلة.. هل يساعد تقليص عدد شركات الغزل والنسيج خطة التطوير؟

ضمان مقابل أراضٍ.. تفاصيل اقتراض 540 مليون يورو لتطوير الغزل والنسيج