بي بي: فيروس كورونا سيؤثر سلبا على طلب النفط بنحو 0.5% في 2020

القاهرة- وكالات:

قال برايان جيلفاري المدير المالي لشركة بي.بي، اليوم الثلاثاء، إن من المنتظر أن يتسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين في خفض الطلب العالمي على النفط في 2020 بما يصل إلى 0.5%، بحسب وكالة رويترز.

وأبلغ جلفاري رويترز بعد أن أعلنت بي.بي عن نتائج أعمالها عن الربع الرابع أن تراجع النشاط الصناعي وإلغاء رحلات طيران حتى الآن أثر سلبا على طلب النفط بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يوميا.

وبالنسبة للعام بالكامل، سيخفض التباطؤ الاستهلاك بما بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميا، قرابة 0.5% من الطلب العالمي بحسب جيلفاري.

وأضاف أن التأثير على الصين أكثر وضوحا، إذ ينخفض الطلب بنحو مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 20% منذ ذروتها في أوائل يناير الماضي لتبلغ أدنى مستوى في عام هذا الأسبوع.