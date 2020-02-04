برايم القابضة تُعيّن حسن سمير فريد عضوا منتدبا لأنشطة سوق المال

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة برايم لتداول الأوراق المالية القابضة، اليوم الثلاثاء، عن تعيين حسن سمير فريد عضوا منتدبا لأنشطة سوق المال.

وقالت برايم، في بيان للبورصة المصرية، إن فريد عمل في الشركة لمدة 16 سنة، كان أخرها عضوا منتدبا لشركة برايم لتداول الأوراق المالية منذ عام 2012 حتى نهاية يناير 2020.

ويمتلك فريد 25 عاما من الخبرة في مجال سوق المال، والإدارة والاستثمار والتمويل والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الخبرة في التعامل مع العملاء المحليين والأجانب.

وقال محمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم القابضة، إن هذه الخطوة استمرارا لخطة الشركة التوسعية في مجال أنشطة بنوك الاستثمار والأنشطة المالية غير المصرفية.

وانضم فريد، إلى مجموعة برايم عام 1998 وتدرج في الكثير من المناصب بشركة السمسرة بدءا من نائب ومدير إدارات التداول والمبيعات والمدير التنفيذي للشركة انتهاء بنائب العضو المنتدب للشركة، بحسب البيان.

وشغل فريد منصب العضو المنتدب والشريك بشركة جلوبال لتداول الأوراق المالية خلال الفترة 2007 و2012، ليعود بعدها إلى برايم مرة أخرى.

تخرج فريد، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على عدد من الشهادات والدبلومات في الاستثمار والتمويل.

وتعمل برايم، في قطاع الخدمات المالية المتنوعة مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة. لديها شركات تعمل في جميع أنحاء قطر وسنغافورة والإمارات ومصر.