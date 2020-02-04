أرباح البنك التجاري الدولي ترتفع 23% إلى 11.8 مليار جنيه خلال 2019

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي، أنه حقق زيادة في صافي الأرباح خلال عام 2019 بنسبة 23.2% مقارنة بعام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك والتي أرسلها لإدارة البورصة اليوم الثلاثاء، سجل البنك صافي أرباح بقيمة 11.8 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل نحو 9.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018.

وحقق البنك عائدا من القروض والإيرادات المشابهة بقيمة 42.6 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 37.4 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة زيادة 13.9%، وبلغ صافي الدخل من العائد نحو 21.6 مليار جنيه في 2019 مقابل نحو 18.1 مليار جنيه في 2018 بنسبة زيادة 18.9%.

كما حقق البنك إيرادات من الأتعاب والعمولات بنحو 3.5 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل نحو 3.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.4%، ووصل صافي الدخل من العائد إلى 2.3 مليار جنيه مقابل نحو 2.4 مليار جنيه في العام قبل الماضي بنسبة تراجع 5.4%.

ووصلت قيمة ودائع العملاء بالبنك إلى 304.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 285.3 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بزيادة 19.1 مليار جنيه بنسبة 6.7%.

وسجلت قيمة القروض والتسهيلات للعملاء نحو 119.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل نحو 106.3 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بزيادة 13 مليار جنيه بنسبة 12.2%.

ووصلت قيمة استثمارات البنك في الأوراق المالية بنهاية العام الماضي إلى 197.5 مليار جنيه مقابل 157.6 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بزيادة 39.9 مليار جنيه بنسبة 25.3%.