صور.. غادة والي تتسلم مهام منصبها الدولى بالأمم المتحدة فى فيينا

كتبت- ياسمين سليم:

تسلمت الدكتورة غادة والي، اليوم الثلاثاء، مهام منصبها الدولي كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذي لمنظمة الأمم المتحده للجريمة والمخدرات ومديرة عامة لمقر الأمم المتحده في فيينا، حيث تم استقبالها استقبالا رسميا.

وعقدت والي فور وصولها اجتماعا مع العاملين، كما تفقدت مقر المنظمة فى فيينا، بحسب بيان من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المصري.

واستقبل رئيس جمهورية النمسا الدكتورة غادة والي، اليوم الثلاثاء، للترحيب بها بمناسبة بدء عمله، كما استقبلها عمدة مدينة فيينا التي تستضيف المقر الأممي منذ نحو 40 سنة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل غادة والي قبل سفرها بعدده أيام إلى مدينة فيينا لاستلام مهام منصبها الدولي.

وأكد الرئيس السيسي على دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأهميه نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والإتجار في البشر والمخدرات، معربا عن التهنئة للدكتورة غادة والي، ومتمنيا لها النجاح في مهامها الدولية الجديد.

وتقدمت والي للرئيس بالشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد، وأيضا على ثقته لإتاحة الفرصه لها لخدمه الوطن على مدى 6 سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.