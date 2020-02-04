تعيين عضوين منتدبين مؤقتين لأوراسكوم للتنمية خلفًا لخالد بشارة

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، تعيين عضوين منتدبين تنفيذيين بشكل مؤقت خلفًا لخالد بشارة، والذي توفي إثر حادث سير يوم الجمعة الماضية.

وكان خالد بشارة، يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أوراسكوم للتنمية.

وقال بيان للشركة اليوم الثلاثاء أرسل للبورصة إن مجلس إدارة الشركة انعقد اليوم وقرر تعيين عبد الحميد أبو يوسف، عضوًا منتدبًا تنفيذيًا مؤقتًا للشركة.

ويشغل أبو يوسف حاليًا منصب عضو في الإدارة التنفيذية لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين أشرف نسيم، المدير المالي الحالي للشركة أوراسكوم للتنمية القابضة والمدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عضوًا تنفيذيًا منتدبًا مؤقتًا.

وقال سامي سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة في البيان إن أوراسكوم فقدت إنسانًا رائعًا، كما أن الذين تشرفوا بمعرفته فقدوا صديقًا عزيزًا ومعلمًا ملهمًا وقائدًا رائعًا لمس جوانب إنسانية وعملية في حياة الكثير منهم.

وأضاف أن تعيين أبو يوسف ونسيم في أدوارهما الجديدة سيساعد على توجيه الشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن لدى الشركة استراتيجية واضحة قادمة والتي حققت الكثير من النجاحات.

وبحسب زغلول ستستمر الشركة في تنفيذ خطتها كما وعدت عملائها ومساهميها والعاملين بها، مضيفًا أن أبو يوسف ونسيم يعتبرا من ضمن وأهم الأعضاء الرئيسيين المسئولين عن تنفيذ وتحقيق استراتيجية نمو الشركة.

وقال إنهما يعتبرا جزءً من فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة على مدار السنوات الستة الماضية وأنهم على دراية تامة بمختلف قطاعات المجموعة وأسلوب إداراتها.

وقال: "نحن على ثقة بأن تولي أبو يوسف ونسيم منصب العضو المنتدب التنفيذي، بدعم من إدارة الشركة، سيساعد على تحقيق أهداف واستراتيجيات الشركة بما يحقق فائدة لمساهميها".

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات، وهي مملوكة لرجل الأعمال المصري، سميح ساويرس.