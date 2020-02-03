تسويق وحدات صندوق تمويل المساكن عبر موقع بنك التعمير والإسكان

كتبت- منال المصري:

وقع بنك التعمير والإسكان، اليوم الاثنين، برتوكول تعاون مشترك، مع صندوق تمويل المساكن بهدف تقديم أفضل الخدمات لآلاف المتعاملين مع الصندوق.

وقام بالتوقيع كل من حسن غان رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، والمهندس محمد هلال رئيس صندوق تمويل المساكن.

وقال غان، في بيان، حصل عليه مصراوي، إن البنك سوف يقوم بتسويق الوحدات التي يطرحها الصندوق عبر الموقع الإلكتروني للبنك، وهو ما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص ويسهل على المواطنين طرق الحجز أيا كان موقعهم خارج أو داخل الجمهورية.

وأضاف أن طرق الدفع المتاحة بموجب هذا البروتوكول سوف تكون عن طريق بطاقة "ميزة" مسبوقة الدفع، أو من خلال "فلوسي فون" المحفظة الإلكترونية الخاصة بالبنك والتي سوف يتم تفعيلها مجانا لعملاء الصندوق كما سوف يتم إعفاؤهم من عمولة التحصيل الإلكتروني وذلك تحفيزا للتعامل من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يتيحها البنك للعملاء.

وقال غانم إن البنك كان في طليعة البنوك المشاركة في مبادرة المركزي للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري لمشروعات الإسكان الاجتماعي والتي أعلن عنها المركزي عام 2019 بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعملاء برنامج الإسكان الاجتماعي وتسهيلا لهم لسداد أقساطهم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة.