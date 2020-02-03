"اطلب" تتوسع في طنطا والمنصورة وتعين 200 طيار جديد

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "اطلب" لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، بدء تنفيذ خطة للتوسع في مدينتي طنطا بالغربية والمنصورة بالدقهلية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الخطة تأتي كمبادرة لتوظيف شباب المحافظتين من أجل دعم خفض معدلات البطالة وتدريب عدد من الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وذكرت الشركة أن خطة التوسع شملت تعيين طيارين جدد لتوصيل طلبات الطعام من أكبر المطاعم المتواجدة بالمدينتين، حيث وصل عدد الطيارين إلى أكثر من 200 طيار، ولا تزال الشركة تقوم بتوظيف طيارين جدد واستقبال طلبات التقدم للوظائف.

وقال كريم العلبي مدير التسويق بشركة "اطلب"، إن الشركة تنفذ خطة التوسع خلال 2020 بجميع المحافظات والمدن، بما في ذلك المدن الجاري خدمتها بالفعل.

وأضاف العلبي أن التطبيق يخدم أكثر من 26 مدينة على مستوى مصر ، وستجري الشركة توسعات خلال العام الجاري عن طريق إضافة مطاعم جديدة وتوظيف عدد أكبر من الطيارين لتوصيل طلبات الطعام في أسرع وقت.

وذكر أن خطة التطوير لعام 2020 تشمل تقديم خدمة جديدة لمستخدمي تطبيق "اطلب"، وهي متابعة خط سير الطيار من خلال خريطة التطبيق منذ موعد خروج الطلب من المطعم حتى وصول الطلب إلى العميل.

وأكد العلبي سعي الشركة في خطة تطوير شاملة للتركيز على دعم استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 لخدمة المواطنين، وفقا للبيان.

وأشار إلى توجه الدولة المصرية نحو مشروع التحول الرقمي والشمول المالي يناسب استراتيجية "اطلب" نحو نمو مبيعاتها واتساع أعمالها بالسوق المصري، وأيضا يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين وهو ما تطرحه الشركة في خطتها خلال 2020 بالتوسع بالتعاون مع عدد أكبر من المطاعم وتوظيف عدد كبير من الشباب وضمهم إلى سوق العمل.

وقالت العلبي إن تطبيق "اطلب" سيوفر خصومات يومية طوال شهر فبراير لأهالي طنطا والمنصورة تشمل عروض وخصومات على الوجبات والمطاعم المتوفرة على التطبيق، بالإضافة إلى عروض التوصيل المجاني للوجبات.

ويضم تطبيق "اطلب" المتخصص في تقديم خدمة طلب الطعام أون لاين، أكثر من 4500 مطعم حاليا، وتستهدف خطته الجديدة زيادة عدد المطاعم بنسبة 100% مع نهاية 2020، بحسب البيان.