تاج سيتي وسراي يرفعان حجوزات مدينة نصر للإسكان إلى 6.3 مليار جنيه في 2019

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكات والتعمير، إن إجمالي حجوزات الشركة خلال العام الماضي، ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه بفضل مشروعي تاج سيتي وسراي.

وأوضحت الشركة، أن أداء الربع الرابع من العام، ساهم في زيادة إجمالي نتائج أعمال العام، والذي حقق أرباحا بقيمة مليار جنيه، ومبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه.

وحققت قيمة التعاقدات والحجوزات خلال الربع الرابع من العام، نحو 3.2 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، بحسب البيان.

وحقق مشروع سراي تعاقدات والحجوزات بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 2.5 مليار جنيه في 2018، بنسبة زيادة 28%، كما بلغت تعاقدات وحجوزات مشروع تاج سيتي وتاج سلطان، حوالي 2.7 مليار جنيه، بحسب البيان.

وقال أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنه على الغرم من ظروف المنافسة في السوق العقاري في 2019 إلا أن الشركة حققت نتائج قوية استنادا على عملائها وتقديم منتجات متنوعة عالية الجودة، وتميز مواقع مشروعاتها بالقاهرة وبالقرب من العاصمة الإدارية.

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر.