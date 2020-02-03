أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يخسر 3 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 695 جنيها مقابل 698 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 595 جنيها، وعيار 24 إلى 794 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.

بحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 9.3 دولارات بنسبة 0.59% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,579 دولارا للأوقية في الساعة الواحدة و12 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.