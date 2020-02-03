أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يخسر 3 جنيهات

01:24 م الإثنين 03 فبراير 2020
أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يخسر 3 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 695 جنيها مقابل 698 جنيها أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 595 جنيها، وعيار 24 إلى 794 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.

بحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 9.3 دولارات بنسبة 0.59% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,579 دولارا للأوقية في الساعة الواحدة و12 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب مصر جرام الذهب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة بسبب "كورونا"