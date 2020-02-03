البنك الأهلي يطلق تطبيق الموبايل بانكينج NBE mobile

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي أمس الأحد، تطبيق الموبايل بانكنج NBE mobile لاستكمال خطواته في تفعيل استراتيجية التحول الرقمي، بحسب بيان من البنك.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في بيان صادر اليوم الاثنين، إن البنك يسعى بشكل جاد إلى استكمال استراتيجيته الخاصة بمنظومة الخدمات الرقمية.

ويعد تطبيق NBE mobile أحد أهم أركان تلك المنظومة حيث يتيح تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة وسريعة من خلال العديد من الخدمات المصرفية المتطورة والتي يمكن اجرائها من أي مكان و في أي وقت، بحسب عكاشه.

وأضاف عكاشه أن التطبيق متاح لأول مرة في مصر للعملاء من الشركات وليس فقط الأفراد وهو ما يؤكد مراعاه البنك الأهلي المصري لكافة شرائح العملاء في مجال الخدمات الرقمية دون التركيز على خدمات الأفراد فقط.

وأشار إلى أن NBE mobile متاح لعملاء الإنترنت البنكي الحاليين والعملاء الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي يتيحها التطبيق بعد التسجيل في الخدمة.