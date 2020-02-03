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أهم ما تريد معرفته عن وثيقة التأمين البنكية "معاش بكره" (فيديوجرافيك)

12:44 م الإثنين 03 فبراير 2020
أهم ما تريد معرفته عن وثيقة التأمين البنكية "معاش بكره" (فيديوجرافيك)

البنك الأهلي المصري

كتبت- ياسمين سليم:

أطلق البنك الأهلي المصري، وشركة مصر للتأمينات الحياة، أمس الأحد، منتجًا تأمينيًا جديدًا باسم "معاش بكره"، وهو الذي يتيح صرف معاش للعميل المشترك في المنتج سواء دفعة واحدة أو على دفعات شهرية عند بلوغه سن الاستحقاق.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات الخاصة بالمنتج التأميني الجديد "معاش بكره".

وثيقة التأمين البنكية البنك الأهلي المصري شركة مصر للتأمينات الحياة صرف معاش

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