نيفين جامع: 681 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب في 2019

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ العام الماضى 681 مليون دولار منها 540 مليون دولار صادرات مصرية و141 مليون دولار واردات من المملكة المغربية.

وبحثت الوزيرة خلال لقاء مع سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازي سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وأكدت جامع على أهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر والمغرب لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين والتصدير لأسواق دول الاتحاد الاوروبى والأسواق العربية والإفريقية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة في ظل الإمكانات والمقومات الهائلة التي يمتلكها اقتصادا البلدين.

وأوضحت جامع أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في إطار اتفاقية أغادير والاستفادة من تراكم قواعد المنشأ لتطوير المنظومة الصناعية بالدول الأربع الأعضاء والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجال الإقتصادي وتبادل التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بالبلدين.

وقال أحمد التازي سفير المملكة المغربية بالقاهرة، إن بلاده تحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، بحسب البيان.

وأَضاف أن هناك فرصا كبيرة لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص فى الجانبين، إلى جانب التعاون المشترك في أسواق ثالثة مثل السوق الإفريقي والذي يتيح فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص المصري والمغربي.