المركزي يطالب البنوك بسرعة إرسال وتحديث بيانات الشمول المالي

كتبت- منال المصري:

طالب البنك المركزي، البنوك، باتخاذ ما يلزم نحو تحميل البيانات المطلوبة لقاعدة بيانات الشمول المالي وتحديثها بشكل دوري من خلال نظام تجميع بيانات الشمول المالي (FINANCIAL INCLUSION HUB Data Collector).

وطلب البنك المركزي من البنوك سرعة إرسال البيانات المحدثة، حيث سيتم بداية من شهر فبراير الجاري مراجعة البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشمول المالي مع البيانات المرسلة إلى قطاع الرقابة المكتبية بشكل شهري للتحقق من صحة البيانات.

جاء ذلك خلال كتاب دوري للبنك المركزي، بشأن مراجعة قاعدة بيانات الشمول المالي مع البيانات الشهرية الواردة لقطاع الرقابة المكتبية.

وقال البنك المركزي في خطابه للبنوك، إنه يتم حاليا مراجعة وتدقيق كافة البيانات الواردة لقاعدة بيانات الشمول المالي مع البيانات الواردة للرقابة المكتبية، وبالمراجعة تبين وجود اختلافات لبعض البنوك، فضلا عن تأخر بعض البنوك في تحديث بياناتها بشكل شهري.

وكان البنك المركزي وجه خطابا للبنوك في سبتمبر 2018 بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتجميع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشمول المالي من القطاع المصرفي، وذلك للوصول للعدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية وتفادي تكرار الأفراد الطبيعيين.