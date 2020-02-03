الصادرات المصرية تسجل زيادة طفيفة وتصل إلى 25.5 مليار دولار في 2019

كتبت- شيماء حفظي:

قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان اليوم الاثنين، إن الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت خلال العام الماضي إلى نحو 25.5 مليار دولار، بزيادة طفيفة نسبتها حوالي 1.4% فقط.

وأوضح في البيان المنشور على الموقع الرسمي للهيئة، أن التقرير السنوي الصادر من الهيئة أظهر زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2019 إلى 25.49 مليار دولار مقابل 25.143 مليار دولار خلال عام 2018 أي بزيادة قدرها 347 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2019 بلغت 2.126 مليار دولار.

وأظهر التقرير زيادة في قيمة الصادرات لعدد من المجالس التصديرية خلال شهر ديسمبر كان من أبرزها المجلس التصديري للصناعات الغذائية ليسجل قيمه قدرها 283 مليون دولار في ديسمبر 2019 مقارنة بـ 251 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

والمجلس التصديري لمواد البناء ليصبح 492 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بـ 473 مليون دولار في ديسمبر 2018، بحسب البيان.