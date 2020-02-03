الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة

القاهرة- وكالات:

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء الإمارات، اليوم الاثنين في تغريدة إن بلاده أعلنت اكتشاف حقل غاز جديد تقدر احتياطياته 80 تريليون قدم مكعبة.

وأضاف، في حسابه الرسمي على تويتر إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (أدنوك) ستتولى تطوير حقل الغاز مع هيئة دبي للتجهيزات، حسبما نقلت وكالة رويترز.