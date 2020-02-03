بنتها الصين في 10 أيام.. المستشفى الجديد يستقبل مرضى "كورونا الجديد" (صور)

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أنجزت الصين خلال 10 أيام بناء مستشفى مؤقت لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا في ووهان، مركز تفشي الفيروس بمقاطعة هوبي بوسط البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا).

وقالت الوكالة إن مستشفى هوشنشان سُلم الأحد في ووهان، وهو مخصص لمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

ويبدأ الطاقم الطبي الذي يبلغ إجمالي عدده 1400 فرد من القوات المسلحة الصينية، مكلفين بمهمة معالجة المرضى في مستشفى هوشنشان، العمل الاثنين.

يتكون هذا الفريق الطبي من 950 فردا من المستشفيات التابعة لقوة الدعم اللوجستي المشتركة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، و450 فردا من الجامعات الطبية التابعة للجيش والبحرية والقوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، والذين انتقلوا إلى ووهان في وقت سابق، بحسب تقرير شينخوا.

وفي محاكاة لنموذج علاج مرض سارس الذي انتشر في بكين عام 2003، بدأت ووهان في بناء مستشفيين مؤقتين، هما ليشنشان وهوشنشان.

وفي 23 يناير، بدأ العمال العمل في مستشفى هوشنشان، بطاقة ألف سرير.