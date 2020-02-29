أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز عزاء مبارك تعليق العمرة فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

بسبب مواجهة كورونا..الدولار يهوي لأدنى مستوياته في 7 أسابيع عالميا

10:39 ص السبت 29 فبراير 2020
بسبب مواجهة كورونا..الدولار يهوي لأدنى مستوياته في 7 أسابيع عالميا

الدولار يهوي لأدنى مستوياته في 7 أسابيع عالميا


القاهرة- وكالات:

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين الياباني أمس الجمعة، بعد أن لمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، قال باول أمس الجمعة إن البنك المركزي "سيتحرك عند الاقتضاء" لدعم الاقتصاد في مواجهة المخاطر التي يفرضها تفشي الفيروس، لكنه أضاف أن الاقتصاد ما زال في وضع قوي.

وحقق الين الياباني أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو 2017 مع إقبال المستثمرين على العملة التي تعد ملاذا آمنا، لتصعد 1.51% إلى 107.92، وفقا للوكالة.

ونزل مؤشر الدولار 0.324% إلى 98.127، منخفضا حوالي 1% هذا الأسبوع بفضل توقعات متنامية لخفض الفائدة.

هبوط الدولار فيروس كورونا الوباء العالمي جيروم باول

الخبر التالى:

النفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية خلال 4 سنوات ويصل لأقل مستوى في 14 شهرا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان