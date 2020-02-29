بسبب مواجهة كورونا..الدولار يهوي لأدنى مستوياته في 7 أسابيع عالميا



القاهرة- وكالات:

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين الياباني أمس الجمعة، بعد أن لمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا للوكالة، قال باول أمس الجمعة إن البنك المركزي "سيتحرك عند الاقتضاء" لدعم الاقتصاد في مواجهة المخاطر التي يفرضها تفشي الفيروس، لكنه أضاف أن الاقتصاد ما زال في وضع قوي.

وحقق الين الياباني أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو 2017 مع إقبال المستثمرين على العملة التي تعد ملاذا آمنا، لتصعد 1.51% إلى 107.92، وفقا للوكالة.

ونزل مؤشر الدولار 0.324% إلى 98.127، منخفضا حوالي 1% هذا الأسبوع بفضل توقعات متنامية لخفض الفائدة.