التضامن: الأحد بدء صرف معاشات شهر مارس

كتبت-ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها ستبدأ صرف معاشات شهر مارس بدءًا من بعد غد الأحد.

وأضافت في بيان صحفي اليوم أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا من الأحد القادم الموافق الأول من مارس لما يزيد عن ٨.٣٣ مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية ١٥.٢٦ مليار جنيه.

و أوضحت القباج في البيان أن قد تم انخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن ٣.٤٢ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٤ مليار جنيه.

وتبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٥.٩٨ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤ مليون قائم بالصرف، في حين يتم صرف ٤.٤٣ مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٦ مليون قائم بالصرف.