الحكومة تبحث مع "أوبر" توسيع خدماتها لنقل الموظفين للعاصمة الجديدة

كتبت- شيماء حفظي:

بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، وأحمد علي مدير سياسات شمال أفريقيا بالشركة، توسيع أعمال الشركة في مصر لتشمل العاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة، قالت الوزيرة إن مصر تعمل على الانتقال بمرافق ومؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية.

وأضافت الوزيرة، أنه يمكن الاستفادة من شركة أوبر فى توفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة لنقل موظفى الدولة والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدولة المصرية ستعمل على توفير بيئة عمل تناسب الخطط التوسعية لشركة أوبر فى مصر من خلال تذليل كل العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيدة بتجربة UBer Bus التى انطلقت للمرة الأولى فى العالم من القاهرة.

وأضافت السعيد إلى أنه من الضروري استحداث خاصية "الراكب المنتظم" أو ‘Regular Passenger” داخل خدمة Uber Bus بالقاهرة لتسهيل الخدمة المقدمة لفئات بعينها من الركاب ممن يتنقلون من وإلى واجهات محددة بشكل يومي مثل الطلاب أو الموظفين.

وأوضح أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، أن الشركة لديها الان أكثر من 130 ألف سائق، منذ بداية عملها في مصر من عام 2014.

وتنقل الشركة بشكل يومي مئات الالاف من الركاب لوجهات مختلفة ، مؤكدًا اهتمام الشركة بزيادة نطاق استثماراتها فى السوق المصرية الواعدة ، بحسب خليل.

وأكد أحمد على، مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر، أن شركة أوبر مصر ستعمل على وضع برنامج خاص بالحكومة المصرية تحت اسم “Uber For Government” لتوفير خدمة نقل موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية بتكلفة شهرية مناسبة.

وأشار علي، إلى أن الشركة تدرس إمكانية إدخال برنامج Uber Intercity الذي سيسهل عملية التنقل داخل العاصمة الإدارية ومختلف محافظات مصر.