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تراجع السويسي 6 جنيهات .. أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

12:11 م الجمعة 28 فبراير 2020
تراجع السويسي 6 جنيهات .. أسعار السمك بسوق العبور خلال أسبوع

أسعار السمك

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي في سوق الجملة، خلال الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر السمك البوري والكابوريا، عند نفس أسعار الجمعة الماضي.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها، ليتراوح اليوم الجمعة بين 23 و 27 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 6 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 39 و 45 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيه، واستقر سعر الجمبري الممتاز ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابتا ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك السمك البلطي سوق العبور السمك البوري

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