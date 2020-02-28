زيادة البصل والبرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة الجملة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

زادت أسعار الكوسة والبصل والبرتقال البلدي والسكري، في سوق العبور خلال الأسبوع، بينما تراجعت أسعار الليمون البلدي، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه، وهو نفس أسعار الجمعة الماضي، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 و6جنيهات، بزيادة جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

برتقال سكري بين 2.5 و 4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

برتقال أبو سرة بين 3.5 و 6.5 جنيه بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.