أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق العمرة سد النهضة الطقس جنازة مبارك أسعار السجائر فيروس كورونا أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

البترول: اعتماد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز عبر الشبكة القومية

11:01 ص الجمعة 28 فبراير 2020
البترول: اعتماد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز عبر الشبكة القومية

التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الجمعة.

وحدد الجهاز قيمة التعريفة عند 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفق بيان الوزارة.

وتهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالي والتجاري لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادي قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.

وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.، بحسب البيان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي يقوم بها الجهاز في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا وفقا للممارسات الدولية، للعمل على دمج السوق المصري بأسواق الغاز العالمية أخذا في الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول.

الغاز الطبيعي جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الشبكة القومية للغازات الطبيعية وزارة البترول

الخبر التالى:

العامة للاستثمار تدرس إمكانية منح تسهيلات بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على "شائعة" اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا في مصر (بيان رسمي)​