البترول: اعتماد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز عبر الشبكة القومية

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الجمعة.

وحدد الجهاز قيمة التعريفة عند 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفق بيان الوزارة.

وتهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالي والتجاري لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادي قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.

وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.، بحسب البيان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي يقوم بها الجهاز في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا وفقا للممارسات الدولية، للعمل على دمج السوق المصري بأسواق الغاز العالمية أخذا في الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول.