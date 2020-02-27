طلعت مصطفى: 20 مليار جنيه مبيعات في 2019 "دون تسهيلات إضافية أو تخفيض أسعار"

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال العام الماضي، بنسبة 10% مع تمسك الشركة بأسعار وحداتها على الرغم من تراجع المبيعات العقارية.

وبلغ صافي ربح العام الماضي للمجموعة 1.95 مليار جنيه مقابل 1.77 مليار جنيه في 2018، بحسب تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الخميس.

وقال تقرير مجلس الإدارة، إن النشاط العقاري حقق مبيعات بقيمة 20.4 مليار جنيه العام الماضي، من خلال توفير منتجات عقارية تلائم احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة.

وأوضح التقرير أن هذه المبيعات أقل من مبيعات العام الماضي التي حققت 21.3 مليار جنيه خلال 2018، لكن هذا الفرق جاء نتيجة استحواذ بقيمة مليار جنيه على 4 مدارس بالرحاب ومدينتي.

وقال التقرير إن الشركة لم تقدم أي تسهيلات تتعلق بمد فترة السداد بل اشترطت قيام العملاء بسداد دفعات مقدمة كما أنها لم تخفض أسعارها مما سيحافظ مستقبلا على هامش مجمل الربح في حدوده المستهدفة.

وأشار التقرير، إلى أن حركة السوق العقاري شهد حالة من التباطئ الملحوظ خلال النصف الثاني من العام الماضي، ما جعل المطورين العقاريين يطرحون عروضا بيعية تشمل إتاحة مدد تقسيط أطول عدم اشتارط دفعات مقدمة أو تخفيض أسعار البيع لتنمية مبيعاتهم.

وتتوقع طلعت مصطفى، تحقيق مبيعات خلال العام الجاري عند مستوى العام الماضي، محتفظة بنظرة مستقبلية متفائلة.