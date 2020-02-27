السيارات المستوردة وتراخيص التوك توك تهوي بأرباح جي بي أوتو 92% العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة جي بي أوتو، خلال العام الماضي، بنسبة 92% مع تراجع مبيعاتها من قطاع المركبات والمنافسة مع السيارات المستوردة.

وهبط صافي ربح شركة جي بي أوتو، بعد خصم حقوق الأقلية، ليصل إلى 42.7 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 544.8 مليون جنيه في 2018، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة اليوم الخميس.

وبحسب القوائم المالية المجمعة عن العام الماضي، انخفضت مبيعات الشركة إلى 25.4 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار جنيه في 2018.

وقال رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي اوتو، إن الشركة واجهت العديد من التحديات في سوق سيارات الركوب وخاصة ارتفاع تنافسية سيارات الركوب الأوروبية والتركية والمغربية المستوردة، بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية عليها.

واضاف غبور، أن الشركة تمكنت من الحفاظ على حصتها السوقية خاصة بعد استبعاد تأثير إلغاء سيارات "فيرنا" التي تمثل منفردة 5% من إجمالي حصتها السوقية، نتيجة لاستراتيجية تنمية باقة السيارات المجمعة محليا وتخفيض مخزون السيارات المخسرة.

وبحسب بيان منفصل للشركة، تراجعت مبيعات قطاع المركبات خلال العام الماضي بنسبة 4.8% في ظل تأثير التطورات التي طرأت على القوانين المنظمة لسوق السيارات في مصر وعدم استقرار حركة الأسعار.

وأضافت الشركة، أن مبيعاتها تأثرت أيضًا باضطراب معجلات الإنتاج والشراء بسبب القيود التي تم فرضها على ترخيص الدراجات البخارية ذات 3 عجلات "التوك توك".