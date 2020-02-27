رئيس القابضة للنقل: نواجه صعوبات لإنشاء مصنع أخشاب بالكاميرون

كتبت- شيماء حفظي:

قال اللواء صلاح الدين حلمي رئيس القابضة للنقل البحري والبري، إن فكرة إنشاء مصنع أخشاب في الكاميرون أو الجابون، تواجه صعوبات كبيرة من حيث طبيعة العمل وإجراءات الحصول على تراخيص.

وأضاف في تصريحات على هامش توقيع عقود التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، أن الشركة مازالت تدرس إمكانية الحصول على مساعدات هناك، لكن الدراسات أظهرت عدم جدوى إقامة المشروع بالنسبة لشركة تجارة الأخشاب التابعة للقابضة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحث الشهر الماضي، خلال زيارته للكاميرون، فرص التعاون في صناعة الأخشاب، من خلال الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة.

وتم استعراض أهم أنواع الأخشاب في الكاميرون ومقارنتها بالأخشاب المطلوبة في السوق المصري، ومناقشة إمكانية الحصول على حق انتفاع لإحدى الغابات ودراسة إقامة مصنع للأخشاب في المنطقة الصناعية بالكاميرون.

وقال رئيس القابضة اليوم، إن انتشار فيروس كورونا لن يؤثر على أداء شركات نقل الحاويات التابعة للشركة القابضة، مشيرا إلى أن حركة الموانئ ونقل الحاويات لم تتعطل بسبب أزمة كورونا كما أن الشركات تتعامل مع كافة الأسواق ولا تتوقف فقط على الصين.

وأوضح حلمي، أن الشركة القابضة تعمل على عدة محاور لتطوير شركاتها التابعة، وبينها دمج شركات النشاط الواحد.

"ندرس حاليا دمج شركات نقل الركاب ونقل البضائع وشركات التجارة، بالتعاون مع مكتب استشاري" بحسب رئيس الشركة.

وقال رئيس الشركة القابضة، إنه يتم حاليا دراسة تعويضات العاملين بشركة المصرية للملاحة، ولم يتم تحديد قيمة تقديرية لحجم التعويضات حتى الآن.

وأوضح أن الشركة طرحت مناقصتين لاختيار مشغل لمشروع جسور أفريقيا، واختيار موقع المخزن المقرر إنشائه ضمن المشروع، بالإضافة إلى تأسيس شركة الوساطة للتسويق التي تتم بامساهمة مع 3 بنوك عامة (الأهلي ومصر والقاهرة).

وقال رئيس الشركة، إنه سيتم طرح المناقصتين وترسيتهما خلال الأسبوعين المقبلين.