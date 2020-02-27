إيجاس تستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.5 مليار قدم يوميا العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن من المخطط أن متوسط خطة الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام المالي المقبل إلى حوالي 7.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وأكثر من 100 ألف برميل متكثفات.

وأضاف البقلي أن مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2020-2021 يتصمن حفر 10 آبار بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات حوالي 328 مليون دولار وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات حوالي 690 مليون دولار ومنح توقيع 16 مليون دولار خلال فترات البحث، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود تنمية بإجمالي منح 20 مليون دولار.

وذكر البقلي خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة "إيجاس"، برئاسة طارق الملا وزير البترول، أن من المخطط خلال العام المقبل أيضا تنفيذ مشروعين جديدين واستكمال مشروع بإجمالي 4 آبار، بالإضافة إلى 38 بئر تنموية بإجمالي إنتاج أولي حوالي 537 مليون قدم مكعب يوميا.

وكانت وزارة البترول قالت في بيان نهاية ديسمبر الماضي، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الجاري، حيث وصل إلى أعلى معدلاته إلى حوالي 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.

وأشار إلى أن من المستهدف خلال عام 2020-2021 توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالي 4.7 مليار جنيه.

كما تستهدف "إيجاس" توصيل الغاز الطبيعي خلال العام المقبل إلى 100 مصنع، و1000 عميل تجاري، وتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 36 محطة جديدة لتموين السيارات، وفقا لما قاله أسامة البقلي.

استعرض البقلي خلال الجمعية العامة للشركة، ما تم إنجازه خلال النصف الأول من عام 2019-2020، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من حفر 5 آبار استكشافية ويجري حفر 5 آبار أخرى بإجمالي استثمارات 234 مليون دولار.

وقال إنه تم أيضا توقيع 5 اتفاقيات بترولية جديدة مع كبرى الشركات العالمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى اتفاقيتين يجري الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بهما، كما تم الانتهاء من تنفيذ واستكمال 8 مشروعات، ووضع 3 آبار تنموية على الإنتاج بمعدلات أولية مليار قدم مكعب يوميا.

وفيما يخص استهلاكات قطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعي، أشار البقلي إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل حوالي 59% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) حوالي 41%.

وقال البقلي إن معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل شهدت طفرة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام بلغت حوالي 630 ألف وحدة سكنية وإمداد 31 عميلا صناعيا بالغاز الطبيعي، و1045 مستهلكا تجاريا، كما تم تحويل حوالي 25 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، والانتهاء من إنشاء 5 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

واستعرض رئيس إيجاس أيضا المخطط تنفيذه خلاله النصف الثاني من العام المالي الجاري، حيث أشار إلى أن من المخطط استكمال حفر الـ 5 آبار الاستكشافية والبدء في حفر 4 آبار لشركات أيوك والبرلس وإديسون وسي دراجون بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالي استثمارات متوقعة حوالي 179 مليون دولار.

كما تستهدف إيجاس تنفيذ 3 مشروعات خلال النصف الثاني من 2019-2020 بإجمالي 9 آبار ووضع 5 آبار تنموية على الإنتاج بمعدلات إنتاج أولية حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، وفقا للبقلي.

وتخطط الشركة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 570 ألف وحدة سكنية، وأن يصل الغاز إلى 47 قرية ومنطقة جديدة من أصل 86 قرية ومنطقة تستهدف أن يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام المالي الجاري، حيث تم توصيل الغاز إلى 39 منها.

كما تستهدف الشركة تحويل 25 ألف سيارة للعمل بالغاز، وإنشاء 15 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بحسب البقلي.

وقال وزير البترول، خلال اجتماع الجمعية، إن الغاز الطبيعي يعد أحد أهم مصادر الطاقة، ويمثل شريانا رئيسيا للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، والأسمدة، والحديد بما يعظم من القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير أن الغاز الطبيعي يعد أيضا المصدر الرئيسي للطاقة لمحطات الكهرباء، حيث يمثل نسبة 96% من إجمالي احتياجات هذه المحطات في مصر، وعليه ترتكز مسيرة الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف ومعدلات النمو، وتحسين الميزان التجاري، والمساهمة في رفع مستوى المعيشة للمواطن.

وذكر أنه يتم حاليا تنفيذ برامج عمل طموحة لتعظيم وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن عام 2019-2020 شهد طفرة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في ضوء خطة الوزارة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التعاقدية من الغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع نتيجة الانتهاء من عدة مشروعات في مقدمتها حقل ظهر، والمرحلة (9 ب)، وحقول ريفين.

ووجه الملا بالاستدامة في أعمال تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية لاستيعاب كميات الغاز الإضافية، وتحقيق مشروع مصر القومي لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.