"مواصلات مصر" تقترب من الاستحواذ على شركة "هاي جيت"

كتب- علاء حجاج:

قال هشام طه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مواصلات مصر، اليوم الخميس، إن شركته دخلت في مفاوضات للاستحواذ على شركة "هاي جيت" للنقل الجماعي.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش توقيع اتفاقية مع أورنج، اليوم، إن الشركة انتهت من الفحص النافي للجهالة لشركة هاي جيت، وعرضته على مجلس إداراتها من أجل الحصول على موافقة نهائية لإتمام الصفقة.

وقال إنه في حالة تنفيذ الصفقة فإن مواصلات مصر ستستعين بأسطول "هاي جيت" في تقديم خدمات النقل بين المحافظات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة هاي جيت، فإنها تمتلك أكثر من 60 أتوبيسا تعمل بجدول تشغيل منتظم وتخدم أكثر من 14 مدينة.

وأشار طه إلى أن الشركة لديها حاليا 300 حافلة، وأن الشركة تخطط لتغطية القاهرة بحلول 2021 بأسطول يصل إلى 500 حافلة، بالإضافة إلى التوسع وبناء شبكة مواصلات ذكية في المدن السياحية وربطها ببعض بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح أن القاهرة مدينة كبيرة ويتم بها يوميا أكثر من 25 مليون رحلة، وأن الشركة تتفاوض حاليا مع وزارة النقل لتوفير مسارات خاصة للحافلات الخاصة بها.

وكشف طه عن تحقيق الشركة لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بنهاية العام الجاري، على أن تبدأ تحقيق الأرباح خلال العام المقبل.