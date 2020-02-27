إنترنت مجانا والدفع عبر أورنج كاش.. تفاصيل اتفاقية مواصلات مصر وأورنج

كتب- علاء حجاج:

قال هشام طه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مواصلات مصر، إن شركته اتفقت مع شركة أورنج على تقديم خدمات الإنترنت المجاني داخل أتوبيسات مواصلات مصر وتقديم خدمة التتبع الآلي لأسطول الشركة ونقل البيانات اللحظية لمواعيد وصول الحافلات في محطات مواصلات مصر الذكية فضلا عن إتاحة سداد قيمة التذاكر والاشتراكات من خلال خدمة أورنج كاش.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن أسطول الشركة يصل حاليا إلى أكثر من 300 حافلة، تنقل حوالي 2 مليون مواطن شهريا، متوقعا أن يزيد عدد الركاب إلى 6 ملايين شهريا، بنهاية العام.

وقال طه إن الشركة تعتمد على الشراكة الاستراتيجية مع شركة أورنج لتطوير خدماتها ونشرها ورقمنتها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، أن وجود وسيلة مواصلات مريحة بسعر مناسب ستسهل الانتقال وخاصة في المسافات الطويلة.

وأضاف أنه من خلال حلول أورنج التكنولوجية سيتم إتاحة حجز التذاكر لشبكة مواصلات مصر من خلال فروع أورنج خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه اعتمادا على حلول أورنج يمكن للعميل معرفة موقع الأتوبيس والوقت المتوقع لوصوله للمحطة والوقت المتوقع للوصول لوجهته.