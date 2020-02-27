بعد تراجعها أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 714 جنيها ، وهو نفس سعر أمس بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 612 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 816 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5712 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية زيادة بقيمة 5.3 دولار بنسبة 0.33% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1646 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.