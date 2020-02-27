هشام توفيق: تطوير شركة مصر الجديدة سيكون ذاتيا والقطاع الخاص خذلنا



كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قررت تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بشكل ذاتي بعدما عزف القطاع الخاص عن مزايدة الشركة.

وأضاف الوزير، في تصريحات على هامش مؤتمر لتوقيع عقود التحول الرقمي في الشركات التابعة، أن الشركات التي أبدت رغبتها في الشراكة مع مصر الجديدة للإسكان كان لديها فرصة "أجبنا على 90% من أسئلتهم وغيرنا 90% من البنود لكن القطاع الخاص خذلنا".

وأكد الوزير أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة أراضٍ سيتم تطويرها ذاتيا.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعلنت في بيان للبورصة يوم الاثنين الماضي، أنها لم تتلق أي عرض للمشاركة في إدارة الشركة ضمن مزايدة طرحتها قبل أكثر من شهر، على الرغم من تقدم 4 شركات لشراء كراسة الشروط.

وتتضمن هذه الشركات شركة السادس من أكتوبر "سوديك"، وشركة بالم هيلز للتطوير العقاري، وشركة بي بي أي بارتينرز للاستثمار المباشر، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وكانت الشركة تطمح للتعاقد مع شركة لديها خبرة في التطوير العقاري، لتعظيم العائد على أصولها، حيث تمتلك محفظة أراضٍ، بمساحة تبلغ حوالي 28 مليون متر مربع، بينها عدد من الأراضي غير المستغلة تقدر بقيمة نحو 80 مليار جنيه.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.