رانيا المشاط تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية توسيع نشاطها في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، توسيع مؤسسة التمويل الدولية نشاطها في مصر.

وبحسب بيان اليوم الخميس، يهدف التعاون إلى تشجيع القطاع الخاص على مساهمته في المشروعات التنموية المستدامة، وذلك لتحقيق قصص نجاحات جديدة فى عدد من المشروعات التنموية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت الوزيرة، بالتعاون القائم بين مصر ومؤسسة التميل الدولية، وما تقوم به من دور بناء في تمويل المشروعات التنموية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشارت المشاط، إلى أن الحكومة تعمل على عدد من المجالات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الإصلاح الهيكلي، والاستفادة من البنية التحتية الضخمة التي تمت تنفيذها.

وبحسب المشاط، تعمل الحكومة على تنفيذ برامج إصلاح هيكلي ضمن الموجه الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع وضع منظومة جديدة وشفافة لتسجيل الأراضي.

وأشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما حققته مصر في الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ونجاح مصر في مشروعات الطاقة المتجددة مثل إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في بنبان بأسوان، وهو المشروع الذي استثمرت فيه مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار.

وحصل المشروع على أفضل مشروعات البنك الدولي على مستوى العالم، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن تطلعه لخلق قصص نجاح أخرى على غرار مشروع بنبان للطاقة المتجددة، بحسب البيان.

وأكد فيليب لو هورو حرص مؤسسة التمويل الدولية على إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمؤسسة وتوسيع أنشطتها في مصر خلال المرحلة المقبلة ومساندة مشروعات القطاع الخاص.