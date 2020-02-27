تعرف على أسعار السجائر الرسمية بعد زيادتها (فيديوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة الشرقية للدخان، اليوم الأربعاء، اعتماد الأسعار الجديدة للسجائر بزيادة جنيه للعلبة.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت أمس الأول قرار وزير المالية، بشأن أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها.

وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان.

وأقر مجلس النواب يوم الاثنين الماضي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة.

وتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وفيما يلي الأسعار الجديدة للسجائر بعد قرار وزير المالية.

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