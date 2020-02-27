أسعار الذهب العالمية تصعد بفعل الانتشار السريع لكورونا خارج الصين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1651.95 دولار للأوقية.

وقفزت الأسعار أكثر من 1% خلال معاملات أمس الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3% فقط.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7% مسجلة 1654 دولارا.

وقال دانييل هاينز، المحلل لدى ايه.إن.زد، "طلب الملاذات الآمنة قوي حاليا بفعل أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.. ثمة توقعات متنامية بأن البنوك المركزية ستحتاج بلا ريب لأخذ إجراء إذا واصل الانتشار، وبخاصة خارج الصين".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1% إلى 2787.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي للوساطة في الأسهم في مومباي، إن من المرجح حدوث تصحيح في أسعار البلاديوم لكن المعدن في صعود بفعل مخاوف نقص المعروض والمعنويات الإيجابية عموما حيال المعادن النفيسة.