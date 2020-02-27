تراجع البلطي والبوري والمكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، ليتراوح بين 23 و27جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز بقيمة 10 جنيهات ليتراوح بسوق العبور اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.