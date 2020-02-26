الدولار يواصل صعوده أمام الجنيه لليوم الثالث.. ويصعد قرشين في المركزي

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر في بنك البركة.

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو قرشين، بنهاية تعاملات اليوم، بحسب بيانات البنك المركزي، مسجلا 15.54 جنيه للشراء و15.64 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في القاهرة إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في البنك العربي الأفريقي إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في كريدي أجريكول إلى 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا في بنك قناة السويس إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.55 جنيه، كما زاد سعر البيع بنحو 3 قروش إلى 15.65 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.