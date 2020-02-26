العضو المنتدب لسوديك: السوق العقاري بخير وحققنا زيادة كبيرة في المبيعات

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، إن السوق العقاري في مصر "بخير"، وإن مبيعات الشركات في زيادة.

وأضاف شريف، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، على هامش الإعلان عن نتائج أعمال الشركة لعام 2019، أن المؤشرات المالية والعلمية تشير إلى أن السوق العقاري في وضع جيد، وأن توقعات الشركة إيجابية للغاية بشأن حجم المبيعات في الفترة المقبلة.

"السوق العقاري مش بعافية، بالعكس فيه زيادة في المبيعات، وشركات العقارات المدرجة في البورصة وحدها عملت 20% في مبيعات العام الماضي، غير باقي الشركات إللي في السوق، وإحنا مش بنضحك على نفسنا، السوق فعلا بخير"، بحسب ما قاله العضو المنتدب لسوديك.

وقال إن السوق العقاري يتسع جغرافيا مع بناء العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المدن الجديدة في العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة.

وعن نسبة التعثر في التحصيل بالشركة التي بلغت 6% في العام الماضي، قال شريف، إن هذه نسبة طبيعية وليست كبيرة وإن 99% منها تحدث قبل التسليم.

وأعلنت سوديك، اليوم، عن ارتفاع إيرادات النشاط في الشركة خلال العام الماضي، إلى حوالي 5 مليارات و329 مليون جنيه، بزيادة 42% عن عام 2018.

وقالت الشركة إن زيادة الإيرادات جاءت بدعم من التسليمات التي تمت في مشروعي "فيليت" و"إيستاون" بشكل أساسي.

ووصل إجمالي الربح في الشركة إلى مليار و466 مليون جنيه خلال العام الماضي بزيادة 20% عن عام 2018. وبلغ صافي ربح حملة الأسهم 719 مليون جنيه بزيادة 60%.

وسجلت الشركة تعاقدات بقيمة 7.3 مليار جنيه في 2019 بزيادة 32% عن العام قبل الماضي.