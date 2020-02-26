البنك الأهلي يوقع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه لشركة فايبر مصر

كتبت- منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري، عقد تسهيلات ائتمانية لصالح شركة فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تصل الى مليار جنيه، وذلك من أجل تنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية التي تتولى الشركة تنفيذها، بحسب بيان من البنك الأهلي مساء أمس الثلاثاء.

وحضر التوقيع كل من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وأحمد محمد مكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايبر مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك، وشريف نبيه نائب رئيس مجلس إداره الشركة، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك.

وقال هشام عكاشة إن التمويل الذي يقدمه البنك للشركة سيتيح استكمال وتنفيذ ما يسند لها من مشروعات قومية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن إتاحة قروض لمشروعات وأعمال المقاولات يعد جزءا أساسيا من الدور الذي يقوم به البنك الأهلي في مجال الوساطة المالية والذي تدعمه جدارة البنك الائتمانية والاقتصادية.

وأضاف أن عقد التمويل يأتي في إطار الدور القومي للبنك، وحرصه على دعم تنفيذ المشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في كافة المجالات باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية ومنها مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وذكر عكاشة أن أحد أهم استراتيجيات البنك تتمثل في التوسع في تفعيل الخدمات الرقمية التي تواكب أحدث الأساليب المصرفية العالمية والتي تتواكب مع خطط الدولة للتحول الرقمي في كافة المجالات وتتوافق أيضا مع حرص البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية.

وأوضح أن هذه الخطط والقرارات تعتبر إحدى وسائل التنمية الاقتصادية المستدامة للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وقال رئيس شركة فايبر مصر، إن التعاون بين شركته والبنك الأهلي المصري سيسهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة، حيث تتضمن رؤية الشركة والقائمين عليها أن تصبح من أكبر الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن هذه الرؤية تكونت لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية مثل التعليم، والنقل، والقطاع العقاري والذي يتيح تأثيرا ملحوظا على البنية التحتية التكنولوجية لتلك القطاعات.

وأشار شريف رياض إلى أن عقد التسهيلات يتضمن تمويل النشاط الجاري للشركة، وكذا فتح اعتمادات مستندية خارجية لاستيراد مستلزمات إنتاج للشركة أو اعتمادات محلية أو قبول مستندات شحن أو إصدار خطابات ضمان محلية بأنواعها.

وذكر نائب رئيس الشركة، أنه سبق للشركة تنفيذ العديد من المشروعات القومية خلال الفترة الماضية منها تحديث البنية الأساسية لعدد 2500 مدرسة تعليم ثانوي وربطها بشبكة الإنترنت، وتحديث نظام الإشارات في خط السكة الحديد (بنها – بورسعيد)، وإنشاء مركز بيانات جميع الوزارات والهيئات الحكومية بمبنى وزارة الدفاع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد يحيى أبو الفتوح حرص البنك الأهلي على تفعيل استراتيجيته للتحول الرقمي والتي قام في إطارها بافتتاح أول نموذج لفروع الخدمة الإلكترونية لأول في مصر والتي وصل عددها إلى 7 فروع حتى الآن، والتي يستهدف البنك الوصول بها إلى 25 فرعا بنهاية عام 2020.

وقال أبو الفتوح إن البنك أطلق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت البنكي "الأهلي نت" للتيسير بصورة أكبر على العملاء ولجذب المزيد من العملاء الجدد وخصوصا فئات الشباب ممن لديهم اهتمام باستخدامات التكنولوجيا الحديثة في المعاملات المصرفية.

وأشار إلى إطلاق خدمة الموبايل بانكنج "NBE Mobile" أيضا، والتي تتيح تقديم العديد من الخدمات المصرفية التي يمكن إجراؤها من أي مكان وفي أي وقت.

وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي يتبني أيضا دعم التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية "Fintech" لإتاحة أحدث أساليب السداد الإلكتروني، كما كان له السبق في التعاون مع البنك المركزي في مسابقة تحدي الابتكار "Innovation Challenge" بالشراكة مع منصة "فينتك جالاكسي"