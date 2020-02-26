الصناعة :31% زيادة في الصادرات المصرية لأمريكا العام الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع أعضاء لجنة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، وإمكانيات زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لهذا السوق في ظل اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة بين الجانبين، خلال اجتماعها مع أعضاء اللجنة.

وبحسب بيان الوزاة اليوم الأربعاء، تساهم اتفاقية التجارة في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الأمريكي، إلى جانب بحث إمكانيات الاستفادة من خبرات الغرفة في مجالي الصناعة والتجارة الخارجية لتنمية الاقتصاد المصري.

ويعد السوق الأمريكي أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية، حيث حققت الصادرات المصرية للسوق الأمريكي العام الماضي بزيادة 31% حيث بلغت 2 مليار و93 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و568 مليون دولار خلال عام 2018.

وقالت جامع، إن الوزارة تحرص على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة.

وأشارت إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر لن يتحقق الإ بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل إلى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع المؤشرات الاقتصادية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإحلال الواردات من خلال التوسع في عمليات تعميق التصنيع المحلي.

وأشارت جامع، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية المتوافرة لشركات قطاع الأعمال، والسعي لتحقيق تكامل فيما بينها وشركات القطاع الخاص بما يحقق التكامل الصناعي المنشود وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة محلياً ودولياً.

ولفتت الوزيرة إلى ان الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير قطاع الغزل والنسيج بإعتباره أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد القومي، والذي يسهم في توفير الكثير من فرص العمل المنتجة وذلك من خلال تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الإعمال العام، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في إنتاج المنتجات تامة الصنع.

واستعرض الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بمنظومة الطاقة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال في مصر من خلال سرعة الإفراج على المنتجات بالجمارك، وإيجاد آلية فعالة لرد أعباء التصدير للشركات المصدرة.

وأكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين إلى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية.