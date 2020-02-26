النفط يرتفع بعد خسائر 3 جلسات والأنظار تتجه نحو احتمال خفض الإنتاج

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع شراء مستثمرين الخام لتغطية مراكز مدينة بعدما مُنيت بخسائر على مدى ثلاث جلسات، في حين تتجه الأنظار لاحتمال خفض الإمدادات في الوقت الذي تتنامى فيه المخاوف من استمرار فيروس كورونا الجديد، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع خام برنت 33 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 55.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 50.31 دولار للبرميل، ولكن الأسعار تظل منخفضة بنحو 7% منذ إغلاق الخميس الماضي.

وتصاعدت المخاوف من وباء فيما تكافح السلطات حول العالم لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي اُكتشف في حوالي 30 دولة.

وهبطت الأسهم الآسيوية، اليوم الأربعاء، ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا لمواطنيها للتأهب لاحتمال تحول فيروس كورونا الجديد إلى وباء ما دفع وول ستريت للهبوط ونزلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية التي تُعد ملاذا آمنا لمستويات متدنية قياسية.

وتراجع إنتاج ليبيا النفطي بشكل حاد منذ 18 يناير الماضي بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية من جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس المقبل.